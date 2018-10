Moordenaar Willy van Wanrooy, die enkelband doorknipte, moet weer voor twee jaar de cel in

BREDA - Johan L. uit Tilburg die in 2008 Willy van Wanrooy doodde moet alsnog zijn gevangenisstraf van totaal acht jaar uitzitten. Hij kwam eerder vrij met een enkelband, die knipte hij door. Daarna kreeg hij nog een kans van de rechter. Omdat hij zich weer niet aan de voorwaarden hield besloot de rechter in Breda dat L. de voor resterende twee jaar van zijn straf weer de cel in moet.

In 2013 werd de Tilburger veroordeeld tot acht jaar celstraf vanwege de roofmoord op Willy van Wanrooy.

'Onbegrijpelijk'

Johan L. liep dit keer weg bij familie in Zeeland. Hij verbleef bij hen in Oostburg. De rechtbank noemde de overtreding van L. 'onbegrijpelijk'.

Doorknippen enkelband

Eind vorig jaar kwam L. vervroegd vrij met een enkelband. Die knipte hij in februari van dit jaar door en vertrok naar Tilburg. Daar mocht hij niet komen vanwege een gebiedsverbod.

Na een paar weken werd hij opgepakt en moest hij van de rechter voor vier maanden de cel in. Daarna overtrad hij weer de voorwaarden door te vertrekken bij zijn familie in Zeeland.

