Personeel Ryanair bereidt acties voor tegen sluiting basis op Eindhoven Airport

EINDHOVEN - Het personeel van Ryanair dat is gestationeerd op Eindhoven Airport bereidt acties voor tegen de voorgenomen sluiting van de basis. Ryanair kondigde maandag aan dat de basis in Eindhoven begin november sluit omdat de resultaten tegenvallen en er moet worden gesneden in het aantal vluchten. Donderdagavond wordt duidelijk hoe die acties eruit gaan zien.

De Ierse prijsvechter wil de vluchten van en naar Eindhoven voortaan vanuit het buitenland afhandelen en de vier in Eindhoven gestationeerde toestellen elders onderbrengen. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen precies zijn voor de circa 50 piloten en het bijna 100 man tellende cabinepersoneel dat is gestationeerd in Eindhoven.

De memo die Ryanair stuurde over de voorgenomen maatregelen is slecht gevallen bij het personeel. Volgens Amee Hajjari, woordvoerder van vakbond FNV, zijn de cabinemedewerkers verontwaardigd over de wijze waarop de leiding van Ryanair met ze omgaat. “We gaan actie voeren tegen dit besluit. Hoe die acties eruit gaan zien, zijn we nu aan het bespreken. Maar dat we ons verzetten tegen de sluiting van de basis in Eindhoven, staat vast”, zegt Hajjari.









Emigreren

In de memo van Ryanair wordt het personeel bijvoorbeeld gevraagd om een andere basis op te geven van waaruit ze willen werken. Maar volgens Hajjari kan dit niet zomaar: “We hebben het hier over mensen die hier in de regio Eindhoven wonen, hier hun leven hebben, kinderen hebben. Die kun je niet vragen om binnen vier weken te emigreren.”

Boekingen lager

Volgens Ryanair is dit echter noodzakelijk. Zo liggen de boekingen voor de komende vakantieperioden in oktober en december lager, door zorgen bij passagiers over nieuwe stakingen. Het bedrijf rekende tot vorige week nog op goede kwartalen, maar zag door grote stakingen het vertrouwen van klanten duidelijk afnemen.

Daar komt bij dat de brandstofkosten dit jaar bijna een half miljard euro hoger zijn, doordat de Ryanair niet alle prijsschommelingen van olie heeft kunnen afdekken.

