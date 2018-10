Zin in hangen, rekken en duwen? Leen dan de mobiele sportcontrainer en ga bewegen

BREDA - De mobiele sportcontrainer (let op de woordspeling) is een soort vouwcaravan, die uitgeklapt een mini-sportschool wordt. Hangen, rekken, duwen, bewegen. Dat kan ermee en dus op elke gewenste plek. De gemeente Breda heeft 'm nu even aan de Chassésingel gezet. Maar buurtverenigingen, clubs of andere sportievelingen uit Breda kunnen zich bij het stadhuis melden om de sportcontrainer ook een tijdje te lenen.

Terwijl een groep Cios-studenten de apparatuur aan het uitproberen is, komt sportwethouder Daan Quaars even langs om te vertellen waarom Breda zo'n mobiele sportcontrainer heeft aangeschaft.

Stimuleren om te sporten in de buitenlucht

"We willen stimuleren dat mensen sporten in de buitenlucht. Deze sportcontrainer kun je gewoon ergens neerzetten en mensen nieuwsgierig maken om wellicht bijvoorbeeld even aan die ringen te gaan hangen."

Bellen om 'm te bestellen

Nu staat de sportcontrainer nog aan de Singelloop aan de Chassésingel. Maar het is de bedoeling is dat ie daarna door de gemeente Breda gaat toeren.

"De eigenschap van de contrainer is dat we 'm kunnen verplaatsen. Ons motto is 'U kunt bellen om 'm te bestellen' en nu al komt de één na de andere aanvraag binnen om 'm te lenen, dus we gaan 'm op veel verschillende plekken tegenkomen."



Bellen om de sportcontrainer te bestellen? Het nummer van de gemeente Breda is 14076