Het Altena gaat groen: bijna duizend zonnepanelen op het dak van de school [VIDEO]

Dak van het Altena College in Sleeuwijk is één groot zonnepanelen (power) park

SLEEUWIJK - Als je het doet, moet je het ook goed doen. Dat is de opvatting van het Altena College in Sleeuwijk. Op het dak van de school zijn maar liefst 963 zonnepanelen geplaatst, een waar zonnepanelenpark. Ze leveren 65 tot 70 procent van de stroom die de school nodig heeft.

Een paar dagen geleden werden de bijna duizend zonnepanelen op het dak ‘officieel’ in werking gesteld. Het was een lang gekoesterde wens van Rector Gijsbert van der Beek, die al veel eerder zonnepanelen op het dak wilde hebben. Dat het er niet van kwam had te maken met de lange terugverdientijd. Financieel was het lang geen haalbare kaart om binnen redelijke termijn de aanschafprijs terug te verdienen.

Vanuit de lucht (video) lijkt de school te zijn getransformeerd tot een energiecentrale die draait op zonkracht.



Omdat het nu wel kan

Een wijziging in subsidieregelingen bracht de ommekeer. “Omdat een school als het Altena College grootverbruiker is, heeft het een laag tarief voor stroom. Zonder subsidie is de terugverdientijd van zonnepanelen dan ongeveer 22 jaar. Dankzij een nieuwe subsidie de zogenaamde SDE+ subsidie, is de terugverdientijd teruggebracht tot ongeveer 10 jaar”, aldus de rector.

Doordat de school ook nog eens de TL-verlichting gaat vervangen door ledverlichting, zal eind 2018 het zonnepanelenpark de energiebehoefte voor 90% dekken.