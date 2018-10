Het is dierendag en dus geven we de dieren in de opvangcentra een extra aai of knuffel

ROOSENDAAL/ BAARLE-NASSAU / TILBURG - Het is 4 oktober en dat betekent dierendag. De dag dat jij je hond of kat een extra aai over de bol geeft. Maar in onze provincie zitten een hoop dieren die geen baasje hebben voor een extra aai of knuffel. Deze dieren zitten in een van de opvangcentra die onze provincie rijk is. Daar worden ze natuurlijk goed verzorgd maar op een dag als dierendag verdienen ze wat extra T(ender) L(ove) C(are).

En dus sturen we onze verslaggever Daisy Schalkens bij ze langs. De keuze aan opvangcentra is in Brabant reuze. Van het asiel voor honden en katten tot aan het vogelrevalidatiecentrum en van een rusthuis voor paarden tot aan opvang voor gedumpte reptielen. Voor iedere diersoort is in Brabant wel een opvang.

Ezels

Neem nou ezels. Dat zijn niet alleen gewilde gasten op kinderboerderijen. Tegenwoordig nemen mensen ook graag een ezeltje in huis. Toch onderschatten sommige mensen het verzorgen van deze dieren. En als ze dan niet meer bij de mensen thuis kunnen staan, komen ze bij de Ezelshoeve in Baarle-Nassau terecht. Jacqueline van den Berg zorgt sinds zes jaar voor de opvang van ezels.

Op dit moment heeft ze er 21 staan en nog een aantal ezels gestald bij een logeeradres. Jacqueline probeert zoveel mogelijk ezels te herplaatsen. Alleen de zieke dieren blijven in Baarle-Nassau staan.

Reptielen

Slangen, vogelspinnen en schildpadden zijn zogenoemde exoten die ook steeds meer als huisdier worden gehouden. Daar weten ze bij dierenpark De Oliemeulen in Tilburg alles van. Vooral schildpadden komen in de opvang terecht. "Mensen kopen ze als baby en dan zijn ze klein. Zodra ze ouder en dus groter worden, hebben ze meer leefruimte en een grote bak nodig. Soms gaan mensen het dier eng vinden", aldus Dominique Kampers van de Oliemeulen.

Ongeveer negentig procent van alle dieren die bij de Oliemeulen worden gebracht, kan naar een ander huis. "We werken samen met andere reptielencentra en het grootste gedeelte van de schildpadden kunnen we kwijt in onze eigen vijver."

Egels

De herfst is in volle gang. Een beestje dat vaak in één adem met dit seizoen wordt genoemd, is de egel. Het is vaak een kwetsbaar diertje. Zieke, uitgehongerde of moederloze egeltjes worden liefdevol opgevangen in Roosendaal. Tussen mei en oktober worden de meeste egels gebracht. Op dit moment zitten ongeveer tussen de 30 en 35 egeltjes in de opvang.

Daar mogen ze aansterken en als ze sterk genoeg zijn, worden ze weer uitgezet. De egel is namelijk een beschermde diersoort en dus zijn de opvangcentra verplicht om de beestjes weer uit te zetten.