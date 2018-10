Verzakking of urineverlies? Tijdens het Gala van de Vrouwenkwaaltjes is alles bespreekbaar

DEN BOSCH - Het klinkt feestelijker dan het is, want de fysieke ongemakken waar vrouwen vanaf hun veertigste jaar mee te maken krijgen zijn niet bepaald vrolijk makend. De gynaecologen van het Jeroen Bosch ziekenhuis zijn de laatsten om dat te ontkennen. Toch komen ze op 20 november met een speciale avond waarop vrouwenkwaaltjes centraal staan. En nee, mannen zijn niet welkom.

Met het Gala van de Vrouwenkwaaltjes willen de artsen, samen met de huisartsen in de regio, taboes rondom ongemakken van veertig plus vrouwen doorbreken. Onderwerpen als urineverlies, verzakkingen, hevige menstruatie en minder zin in seks, vormen geen gemakkelijke gespreksstof.

Maar door humor in te zetten hopen de artsen dat het gesprek op gang gebracht wordt. Het moet een avond worden waarop alles bespreekbaar is, laat het ziekenhuis weten.

Katinka Polderman

Aan de avond in de Verkadefabriek in Den Bosch werken cabaretier Katinka Polderman en flirtcoach Saskia Paulissen mee. Het Bossche ziekenhuis keek het idee af van het Spaarne Gasthuis waar vorig jaar eenzelfde soort gala met groot succes werd gehouden.