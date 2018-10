Kinderopvang leeft mee met spoordrama Oss en start #onshartisbijjullie: 'Dit raakt iedereen'

OSS - Medewerkers van de kinderopvang in Nederland leven sterk mee met het spoordrama in Oss. Ze voelen zich betrokken bij het leed maar kunnen niet aanwezig bij de samenkomst op 8 oktober in Oss. Toch willen ze graag hun medeleven tonen en doen dat nu met de hashtag #onshartisbijjullie.

Daisy Kuipers werkt zelf in de kinderopvang en komt uit Arnhem. Door haar werk voelt ze zich sterk verbonden met het spoordrama in Oss. Daarom wil ze voor de samenkomst van aankomende maandag iets speciaals organiseren. "Ik merk dat het drama in heel Nederland leeft bij medewerkers van de kinderdagopvang. Het lijkt mij heel mooi om op social media, onder één hashtag, onze steun te betuigen."

Ze merkt dat collega's in heel Nederland er mee bezig zijn. "Ik sprak met een collega in Groningen en daar leeft het ook heel erg. Iedereen, in welke functie dan ook, herkent zich in het gevoel dat het hem of haar ook had kunnen gebeuren."

Maandag wordt er een samenkomst georganiseerd om bij het ongeluk stil te staan. Het liefst was ze zelf ook naar Oss gegaan. "Natuurlijk kunnen we daar niet met zijn allen naartoe en daarom lijkt het me mooi om een platform te creëren waarop iedereen zijn steunbetuiging kan delen. Daarom heb ik de hashtag #onshartisbijjullie in het leven geroepen."

Je hoeft niet in een kinderdagopvang te werken om iets met de hashtag te plaatsen. "Het lijkt me mooi als het landelijk gedragen wordt en het zo echt een verzamelplek wordt voor alle steunbetuigingen in heel Nederland."

Hartjes

Op die manier hoopt Kuipers dat alle steunbetuigingen toch in Oss terecht komen. "Het is laagdrempelig; iedereen kan op kantoor even een foto maken, of een tweet sturen. Het lijkt me mooi om daar dan op de een of andere manier een hart in te verwerken omdat het een sterk symbool is", vult Kuipers aan.