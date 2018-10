Onverwacht overlijden Bert Romp (59) leidt tot verslagen reacties: 'Ik zal hem nooit vergeten'

TILBURG - Er wordt met verslagenheid gereageerd op het plotse overlijden van voormalig springruiter en oud-bondscoach Bert Romp. Romp overleed donderdag in het ziekenhuis op 59-jarige leeftijd nadat hij een dag eerder zwaargewond raakte door een trap van een paard. Piet Raijmakers, die samen met Romp uitkwam op de Olympische Spelen, noemt het verlies 'onbegrijpelijk'.

Romp raakte woensdag gewond aan zijn hoofd toen hij een paard in een vrachtwagen wilde laden. "Hoe krijg je het verzonnen", aldus een geschrokken Raijmakers over het fatale ongeluk. "Het gebeurt altijd met een braaf paard. Het is te gek om over te praten."

Olympisch goud

Raijmakers en Romp reden samen in het Nederlandse team dat in 1992 goud pakte op de Olympische Spelen in Barcelona. Maar door een nieuw ingevoerde regel kreeg Romp toen als enige lid van het vierkoppige team geen medaille omgehangen. "Als je resultaat niet goed genoeg was dan kreeg je geen medaille, die was alleen voor de beste drie. Hij was toen de vierde man."

Het mislopen van de gouden prent kwam hard aan kwam bij Romp, herinnert Raijmakers zich. "De man had gruwelijk gevochten om in het team te komen, dan wint het team goud en krijgt hij geen medaille. Dat was echt onbegrijpelijk."

Maar ook zijn teamgenoten, naast Piet Raijmakers waren dat Jos Lansink en Jan Tops, konden maar moeilijk leven met het uitblijven van de vierde medaille. Raijmakers: "We hebben toen de hele prijsuitreiking drie kwartier opgehouden. Ik zei: we gaan niet meer naar binnen als het zo moet. Het is daarna ook nooit meer op deze manier gedaan."

LEES OOK: Voormalig springruiter en bondscoach Bert Romp overleden na trap van paard

Indrukwekkende carrière

Het is een smetje op Romps indrukwekkende carrière in de paardensport. Hij won meerdere Europese medailles en nam ook in 1996 deel aan de Spelen in Atlanta. Tussen 2000 en 2004 was hij bovendien bondscoach van de Nederlandse springruiters. Zijn team eindigde op de Spelen in Athene als vierde.

Raijmakers herinnert Romp als een 'rustige goede vent'. "Hij was een man van weinig woorden. Een absolute paardenman. Hij heeft veel betekend voor de paardensport. Ik zal hem nooit vergeten."

Op sociale media wordt ook met verslagenheid gereageerd op het overlijden van Romp.