Broeder Van Bemmel zegent de bijen op Dierendag als teken van 'liefde tussen mens en dier'

DEN BOSCH - Broeder Hans van Bemmel wil meteen maar iets uit de wereld helpen. Hij zegent geen dieren. In de kloostertuin van Stadsklooster San Damiano in Den Bosch zegent hij 'de liefde tussen mens en dier'. Dierendag is de dag van Sint Franciscus, de patroonheilige van de dieren. En Broeder Van Bemmel is Franciscaan. En dus de aangewezen persoon dieren de zegen te geven.

Het is voor het eerst dat Hans van Bemmel de zegen geeft in de kloostertuin. Hij begon ermee 15 jaar geleden in Delft. Deed het ook als pastor in Veghel en vorig jaar in de Sint Janskathedraal. Een handjevol baasjes is met hun hond naar de kloostertuin gekomen. Onder hen Evelyn Sauer met hond Roemer en Ineke Vermeulen met tackel Tivo.

Doop

De honden zijn 14 weken en vier maanden oud, dus ze krijgen de zegen voor het eerst. "Ik ben gelovig, ik ben katholiek opgevoed. Dus ik vind het belangrijk de zegen te krijgen", zegt Evelyn. "Het is hetzelfde als wanneer je een kind doopt", vult Ineke aan. "Er is geen doop voor honden. Dus dan is dit voor mij de doop. Zo voelt het."

Als eerste is Ineke aan de beurt, met Tivo. Na een klein persoonlijk gesprekje over de band, volgt de zegen. Daarna mag Evelyn met Roemer. Van Bemmel vraagt wat de hond voor haar betekent. "Hij is een deel van mij", antwoordt ze. Dat verdient de zegen. "In de naam van de vader, de zoon, de heilige geest..." geestdriftig zwaait Van Bemmel met de borstel met wijwater. Roemer schrikt ervan.









Van Bemmel zal donderdagmiddag duizenden dieren zegenen. Want ook de twee bijenvolken in de stadstuin worden met het wijwater besprenkeld. Voor de zekerheid zet hij een masker op. Na een kort gesprek met de imkers volgt ook hier de zegen, apart voor elk bijenvolk.





Erkenning

Imkerij Stad en Streek in Rosmalen heeft twee bijenvolken met zo'n 20.000 bijen in de tuin bij de Franciscanen. Imker Marja Mulders is blij met de zegen. "Ik vind het een erkenning van de bijen en van de natuur. Bijen zijn dieren en Franciscus is de beschermheilige van de bijen. Dus op zo'n dag als vandaag hoort het erbij."

"Het is lastig om te benoemen, maar het voelt goed. Ik denk dat wij de enige imkers in Den Bosch en omgeving zijn met gewijde bijen", lacht  haar man Frans, ook imker.

Na afloop kijkt Van Bemmel tevreden terug: "Ik vond het leuk. Dit is ook kerk he. Ik sprak een man die onlangs zijn vrouw heeft verloren. Zijn hond is nu alles voor hem. Mensen zeggen wel eens: ach, het is maar een huisdier. Maar er zit een grote liefde tussen mensen en hun dier."