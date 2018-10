Huis in Den Bosch beschoten, schutter op de vlucht geslagen

DEN BOSCH - Een huis aan de Muntelwal in Den Bosch is donderdagavond beschoten. Er was volgens de politie niemand aanwezig in het huis.

De voordeur van het huis is beschadigd geraakt door de beschieting. Volgens een woordvoerder van de politie is de schutter op de vlucht geslagen. De forensische recherche doet onderzoek bij het huis. Ook wordt er buurtonderzoek gedaan. 

De politie verzoekt mensen die iets hebben gehoord of gezien om zich te melden. Later meer.