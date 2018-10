Baasjes vinden paspoort voor honden prima om illegale fokkers terug in het hok te krijgen [VIDEO]

OSS - De Franse bulldog, mopshond en golden retriever. Allemaal hondenrassen die zijn doorgefokt en dat leidt tot veel pijntjes bij de dieren. Vanaf 2020 krijgt iedere hond verplicht een eigen paspoort. Het document moet misstanden voorkomen en de illegale fokkerij terugdringen.

Illegale hondenfokkerijen die om het geld het ene na het andere nest honden verkopen. Er gaat veel geld in om en het is internationale handel met een rafelrandje. Want het dierenwelzijn komt bij de dit soort broodfokkers niet op de eerste plaats. Veel honden worden geboren met lichamelijke gebreken. Zo hebben veel rassen chronische hoofdpijn en slechte gewrichten. De honden kampen vaak met fysieke kwalen waardoor ze zelfs vroegtijdig overlijden.

Bijval baasjes

Het verplicht paspoort voor honden dat deze illegale praktijken de pas kan afsnijden. Op het document komt te staan of de hond alle entingen heeft gehad en wie de fokker is. Het paspoort kan daarom rekenen op bijval van veel hondenbezitters.



Dat blijkt uit navraag met een aantal baasjes. Daarvan wandelen er genoeg in het 'hondenlosloopgebied' in Oss. Dagelijks komen er tientallen mensen met hun teckels, poedels en labradors.

"Goed dat dat wordt aangepakt", reageert een van de baasjes. "Dat zou wel eens goed kunnen helpen. Die beestjes lijden daaronder."