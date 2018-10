André V. (75) misbruikte jarenlang kinderen op camping in Lierop: 'Kinderen bleven vaak logeren'

DEN BOSCH - Jarenlang misbruikte André V. kinderen op camping De Somerense Vennen in Lierop. De man stond op de camping bekend als een soort 'opafiguur' en organiseerde regelmatig slaapfeestjes voor de kinderen op de camping. André V., die bekend staat als de 'campingopa' staat vrijdagmiddag voor de rechter.

Bij een van de slachtoffers zou het misbruik over een periode van zeventien jaar hebben plaatsgevonden. Het meisje, Marijke, dat een verstandelijke beperking heeft, zou van haar negende tot en met haar zesentwintigste levensjaar zijn misbruikt door André V. De man stond op de camping bekend als een 'opafiguur' en kinderen bleven vaak bij hem logeren. Volgens één van de bronnen, Bonnie* (de moeder van het meisje), was destijds de algemene gedachte dat hij te vertrouwen was, omdat hij jaren geleden een pedofiel van de camping had verjaagd. De zoon van Bonnie, Jan*, is ooit misbruikt door die pedofiel.

Pas veel later werd hen duidelijk dat die vriendelijke man toch niet te vertrouwen was. Marijke heeft een verstandelijke beperking en een autistische stoornis. Ze weet zich moeilijk te uiten, vertelt moeder Bonnie. “Dat blijkt nu ook. Hij heeft haar jarenlang met de dood bedreigd. Als zij ooit iets zou vertellen, zou hij haar vermoorden”, zegt zij. “Ik weet nu wel wat hij met mijn dochter heeft gedaan. Alles, tot aan penetreren aan toe. Niet één keer, maar heel vaak.” Ook het driejarige dochtertje van broer Jan werd betast door V. en Marijke moest toekijken.

Niet de eerste keer

In 2002 moest V. ook al voor de rechter komen vanwege ontucht met een minderjarige. Hij kreeg toen een celstraf van een jaar - waarvan 337 dagen voorwaardelijk - opgelegd.

* De namen van Bonnie, Marijke en Jan zijn gefingeerd. Zij willen anoniem blijven. Hun namen zijn bij de redactie bekend.