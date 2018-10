'Oranje Leeuwinnen gaan het WK halen', zegt oud-international Kirsten van de Ven in Frietje Met

ZEIST - Oud-international Kirsten van de Ven denkt dat de Oranje Leeuwinnen zich plaatsen voor het WK volgend jaar in Frankrijk. Oranje begint vrijdagavond in Breda in de play-offs aan de tweeluik tegen Denemarken. Volgens Van der Ven, nu manager vrouwenvoetbal bij de KNVB, zal het echter niet makkelijk worden.

Kirsten van de Ven uit Heesch is tegenwoordig manager vrouwenvoetbal, de oud-speelster van het Nederlands elftal volgde ongeveer een jaar geleden bij de KNVB Minke Booij op. Haar voornaamste taak is om het vrouwenvoetbal verder te ontwikkelen. "Het is belangrijk voor onze sport dat we het WK halen", zo zegt ze.

Stil zitten

Van het veld naar bureau en vergaderzaal, het is een behoorlijke overgang. "Ja, dat stil zitten", verzucht Van de Ven een beetje, hoewel ze het erg naar de zin heeft in Zeist. "Maar ach, ik denk dat veel mensen dat wel herkennen en ook hebben."

Voetbaldier

Maar niet velen kunnen terug kijken op een voetballoopbaan met deelname aan een EK (brons) en een WK. Toch zijn het niet die herinneringen die Kirsten van de Ven mist. "Kijk, het voetbal was fantastisch en mijn droom. Maar het is goed geweest zo. En eigenlijk vind ik het nog altijd het mooiste als je de bal lekker raakt. De aanname, dat-ie precies lekker ligt en dan uithalen. Dat mis ik het meest.", aldus het voetbaldier in hart en nieren.

Zware klus voor Oranje Leeuwinnen

Oud-international Van de Ven (87 caps, 18 goals) zwaaide in 2016 af voor Oranje, maar is door haar managementfunctie bij de KNVB nog altijd zeer nauw betrokken bij de Oranje Leeuwinnen. Die moeten de komende tijd via de play-offs een WK-ticket zien te bemachtigen omdat directe kwalificatie mislukte.

Het Nederlands elftal start met een tweeluik tegen Denemarken om daarna bij winst de winnaar van België-Zwitserland te treffen. Al met al een moeilijke klus, die vrijdagavond begint in het uitverkochte Rat Verlegh Stadion in Breda.

Fantastisch thuisvoordeel in Breda

"Het wordt niet makkelijk, maar ik denk wel dat Nederland uiteindelijk een ronde verder gaat", zegt de oud-international over de eerste confrontatie, die tegen de Denen. We hebben een goede ploeg en dat ze kunnen voetballen weten we. En we hebben een fantastisch thuisvoordeel in Breda. Ik denk dat we het WK halen."

