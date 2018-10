Gedeputeerde Anne-Marie Spierings nieuwe voorzitter D66

DEN BOSCH - D66 wordt binnenkort bestuurd door een inwoner van Maaskantje. De Brabantse gedeputeerde Anne-Marie Spierings werd door de leden van de partij namelijk verkozen tot voorzitter van het landelijk bestuur. Aankomende zaterdag krijgt ze de voorzittershamer overgedragen tijdens het partijcongres.

Spierings won de verkiezing in de tweede ronde met 62,9% van de stemmen. Ze volgt Letty Demmers op, die drie jaar voorzitter was bij de partij van fractievoorzitter Alexander Pechtold. Demmers is sinds vorig jaar ook waarnemend burgemeester in Veldhoven en ze was jarenlang actief in de politiek in Bergen op Zoom. 

"Ik ben vereerd met het grote vertrouwen dat de leden in mij stellen. Ik kijk ernaar uit om samen met alle leden verder te bouwen aan onze vereniging", zegt Spierings over haar uitverkiezing. Spierings is op dit moment Gedeputeerde Agrarische ontwikkeling, Energie en Bestuur.

Voorvechter duurzaamheid

Ze profileerde zich als Gedeputeerde sterk als voorvechter van een duurzamere landbouw. Samen met haar collega Johan van der Hout (SP) was zij vorig jaar bestuurlijk de eerstverantwoordelijke voor de strenge maatregelen in de veehouderij. Ze is ook nauw betrokken bij de fusieplannen tussen Eindhoven en Nuenen.