Michael van Gerwen wint 'allerbeste wedstrijd ooit op World Grand Prix'

DUBLIN - In 'de beste wedstrijd ooit op de World Grand Prix' is het Michael van Gerwen gelukt om te winnen van Dave Chisnall en de halve finale te bereiken. Van Gerwen was met 3-1 in sets te sterk voor de Engelsman en staat in de halve finale tegenover Daryl Gurney.

Als de gemiddeldes van de beide darters worden opgeteld, was de beste wedstrijd ooit op de World Grand Prix voor deze wedstrijd een 194-gemiddelde. Van Gerwen en Chisnall gooide samen ruim 199 gemiddeld en dus is dit qua gemiddelde de beste wedstrijd ooit op het dubbel in-dubbel out-toernooi. "Dit was een topwedstrijd van ons beide", zegt Van Gerwen meteen na afloop bij RTL7. "Hij zette mij meteen onder druk en daardoor moest ik wel goed gooien, anders had ik niet gewonnen."

Van Gerwen krijgt door de mindere resultaten van de laatste weken steeds meer vragen over zijn vorm, maar de darter uit Vlijmen liet in de eerste set zien enorm getergd te zijn. Hij kwam met 0-2 achter in legs maar wist de set toch nog naar zich toe te trekken, en dat met een ongekend hoog gemiddelde: 107,9.

Toch bood Chisnall goed tegenstand. In de tweede set ging het niveau bij beide heren omlaag, maar de Engelsman won de set vrij gemakkelijk met 3-1. Maar de gelijke stand in sets leek er dan weer wel voor te zorgen dat Van Gerwen een tandje bij schakelde, want ' Mighty Mike won de derde set zonder enige moeite met 3-0 en daardoor kwam hij met 2-1 voor in sets.

Ook in de vierde set was het niveau ongekend hoog. Van Gerwen was ontketend en wist mede door een misser van Chisnall op dubbel achttien de wedstrijd op slot te gooien.

In de halve finale staat Van Gerwen tegenover Daryl Gurney. De Noord-Ier versloeg eerder op de avond verrassend makkelijk van Gary Anderson (3-0). De gedroomde halve finale was die tussen Van Gerwen en Anderson, maar het wordt dus een confrontatie tussen Van Gerwen en Gurney en daar verwacht Mighty Mike veel van: "Als ik net zo gooi als vandaag, dan veeg ik hem van het bord. Maar ik zal me goed moeten voorbereiden."