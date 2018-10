'Laagvlieger' gepakt: Man rijdt honderd kilometer per uur te hard op N279

VEGHEL/UDEN - Een automobilist uit Veghel scheurde donderdagvond met een snelheid van 181 kilometer per uur over de N279. Op de provinciale weg mag je tachtig rijden. De ‘laagvlieger’ is zijn rijbewijs voorlopig kwijt.

De automoblist (59) uit Veghel moet zich voor de rechter verantwoorden voor zijn rijgedrag.

Een man (33) uit Uden reed met 123 kilometer per uur over dezelfde weg. Bij controle bleek dat hij de Belastingdienst nog het een en ander schuldig was. Zijn auto werd daarom in beslag genomen.

Illegaal vuurwerk in Vught

Bij een controle in Vught zetten agenten onder meer een Volkswagen Golf langs de kant. In de auto werd tien kilo illegaal vuurwerk gevonden. Het vuurwerk werd in beslag genomen. De bestuurder kreeg een boete.

In Cromvoirt werden donderdagochtend bij een snelheidscontrole op de Deutersestraat 142 overtredingen geconstateerd. In totaal werden 1062 automobilisten gecontroleerd. De hoogst gemeten snelheid was 101 kilometer per uur. Je mag hier zestig rijden.