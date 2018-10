Schoonveegactie bij beruchte parkeerplaats waar Albanezen verblijven in Zevenbergschen Hoek

ZEVENBERGSCHEN HOEK - De gemeente Moerdijk is vrijdagochtend begonnen met een grote schoonveegactie rond parkeerplaats Streepland langs de A16 bij Zevenberschen Hoek. De parkeerplaats is berucht, omdat veel Albanezen er in vrachtwagens klimmen om naar Engeland te gaan.

Twee Albanezen kozen vrijdagochtend eieren voor hun geld en renden nog snel het maisveld in. Buitengewoon opsporingsambtenaren gingen er op af, maar in het maisveld is het extreem moeilijk om de gelukszoekers te vinden.

Puinhoop in maisveld

De gemeente wil de rotzooi opruimen die in het maisveld bij de parkeerplaats wordt achtergelaten. Het terrein ligt vol met lege flesjes, plastic zakken en kleding. De mais kan daardoor niet worden geoogst, al is het gewas door de vervuiling ook niet meer te gebruiken.





De Albanezen bivakkeren in het maisveld in zelfgemaakte tentjes. Ze verblijven er totdat ze hun kans schoon zien om in een vrachtwagen te klimmen. Zo was eerder in een reportage van Omroep Brabant te zien. Vrijwel dagelijks worden de verstekelingen in Moerdijk betrapt.

'Situatie zorgelijk'

Burgemeester Jac Klijs noemt de situatie in zijn gemeente zorgelijk. Hij stuurde vroeg eind augustus aan minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid om actie te ondernemen.