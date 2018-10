Snelheidsduivel vlucht voor politie: met 100 km vliegend over de drempels in woonwijk

GELDROP - De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een flinke kluif gehad aan een automobilist die niet wilde stoppen. Na een achtervolging met ruim 100 kilometer per uur door een woonwijk werd de man in Mierlo aangehouden.

Rond half drie wilde een agent op de Sluisstraat in Geldrop de man controleren. Daar had de automobilist uit Geldrop duidelijk geen behoefte aan en sloeg op de vlucht. De man reed vervolgens dwars door een woonwijk en haalde daarbij snelheden van boven de 100 kilometer per uur, waar slechts 30 is toegestaan.

De politie schrijft op Facebook dat hij tijdens die achtervolging zelf geen moeite had met de verkeersdrempels. "De collega zag dat de auto los van de grond kwam en dat er vonken onder het voertuig vandaan kwamen."

Onderdelen verloren

Daarna zette de man buiten de woonwijk zijn vluchtpoging voort op de Rederijklaan in Mierlo. Ook hier kwam hij meerdere keren met alle wielen los van de grond. Daarnaast verloor hij op deze onverharde weg meerdere onderdelen van zijn auto. Op de foto's van de politie is goed te zien dat er weinig meer over is van de voorkant van de auto.

Uiteindelijk kon de man worden aangehouden en is zijn rijbewijs ingevorderd. Waarom de man niet wilde stoppen, is niet bekend.