Ziel van voetbalstadions blootgelegd: fotograaf uit Geldrop krijgt 'droomopdracht' [FOTO's]

EINDHOVEN/GELDROP - Een ‘droomopdracht’ noemt hij het. Fotograaf én stadionfetisjist Marco Magielse uit Geldrop maakt een toer langs alle stadions van clubs uit de Eredivisie. Om er op wedstrijddagen een fotoreportage te maken. “In Nederland kan ik me geen mooiere opdracht bedenken”, zegt hij. Zijn fascinatie voor stadions gaat terug tot de periode waarin hij afstudeerde, rond 1990.

Hij zwierf door Nederland om bijvoorbeeld het Olympisch Stadion, de Meer, De Kuip en het oude Heerenveenstadion te fotograferen. Voor zijn huidige droomopdracht heeft hij inmiddels twaalf van de achttien Eredivisie-stadions gehad. Met als resultaat onder meer de reportage: de ziel van het Philips Stadion in 51 foto’s.

De stadions van NAC en Willem II heeft Magielse nog niet gehad, maar ook in Breda en Tilburg gaat hij binnenkort op reportage. “Elke club heeft zijn eigen dingen en eigenaardigheden. Daar ga ik naar op zoek. Naar kleurrijke supporters bijvoorbeeld.”

Het gaat om de sfeer

Het gaat Magielse dus echt om de sfeer én het stadion. En niet om actiefoto’s. Zo’n twee uur voor de wedstrijd, gaat hij naar het stadion en dan loopt hij rondjes om het stadion (als dat kan) om zo alles in zich op te nemen.

“En dan kom je bijvoorbeeld het tafereel tegen van een drietal dat net een selfie maakt op het moment dat ze alle drie een frikandel in hun mond steken. Goud!”

Het mooiste stadion tot nu toe? Magielse vindt het moeilijk, maar de mooiste middag beleefde hij bij De Kuip in Rotterdam. “Het had heel hard geregend en dat geeft een heel mooie sfeer.” Maar ook in Doetinchem bij De Graafschap maakte zijn hart een sprongetje. “Zulke kleurrijke supporters. Echt een club naar mijn hart.”

The Oval in Belfast

Gevraagd naar het allermooiste stadion dat hij ooit heeft gefotografeerd of nog eens zou willen fotograferen, hoeft Magielse niet lang na te denken: The Oval in Belfast. “Zo uniek. Zo klassiek. Dat zie je bijna nergens. Daar zou ik graag eens een maand zijn. Om elk detail in me op te nemen. De mensen te leren kennen. En hun ziel bloot te leggen.”

De droomopdracht in de overtreffende trap, beaamt de fotograaf en stadionfanaat.

De opdracht om de Eredivisie-stadions te fotograferen, kreeg Magielse van Santos Voetbalcultuur en Eredivisie.nl. Op die sites komen zijn fotoreportages te staan. Benieuwd naar ander werk van hem rond het thema stadions? Kijk dan op www.deslagvelden.nl.