Chaos rond Eindhoven door afgesloten A2

EINDHOVEN - De A2 van Maastricht naar Eindhoven is vrijdagochtend ruim een uur dicht geweest vanwege een ongeluk met drie auto's. Tussen knooppunt De Hogt en Batadorp was de hoofdrijbaan sinds elf uur volledig afgesloten. Iets na twaalf uur ging er weer een rijbaan open.

Door het ongeluk is er flink wat schade aan het wegdek ontstaan. Die wordt nu gerepareerd, meldt Rijkswaterstaat. Daarom blijft er op de hoofdrijbaan één rijbaan dicht.

Nog meer ongelukken op A2

Iets verder op de A2 ging het eerder deze ochtend ook al mis. Bij Kerkdriel, net over de grens in Gelderland, botsten er vijf auto's op elkaar op de weg van Utrecht naar Den Bosch. De traumahelikoper moest daar op de rijksweg landen. De A2 was ook daar een tijd dicht, maar is inmiddels weer open.

In de kijkersfile de andere kant op, van Den Bosch naar Utrecht, gebeurde later ook nog een ongeluk.