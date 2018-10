Veel blikschade en file door invoegende vrachtwagen op A16 bij Prinsenbeek

PRINSENBEEK - Twee auto's, een bestelbus en een vrachtwagen waren vrijdagochtend betrokken bij een ongeluk op de snelweg A16 bij Prinsenbeek. De vrachtwagen kwam van de A59 en wilde invoegen richting Breda. Toen ging het mis.

Het is niet bekend of er mensen gewond zijn geraakt. Er is in ieder geval één persoon nagekeken door ambulancepersoneel.

File door afgesloten rijstrook

De linkerrijstrook richting Breda werd afgesloten. Dat veroorzaakte een flinke file. De vertraging was op het hoogtepunt ongeveer vijfentwintig minuten.