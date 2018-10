Losse plafondplaat: sporthal neemt geen enkel risico, niemand meer de zaal in

Problemen met plafondplaat in sporthal De Landing in Son en Breugel

SON EN BREUGEL - De deur van de grote zaal in sporthal De Landing in Son en Breugel gaat per direct op slot vanwege een loszittende plafondplaat. De plaatselijke sportverenigingen zullen komend weekend hun heil ergens anders moeten zoeken. "Veiligheid boven alles."

Het is maar goed dat Jacqueline Kuiper, beheerder van de sporthal, donderdag omhoog keek toen ze door de grote zaal liep. "Ik zag dat een plaat niet in lijn hing met de andere delen. Toen ik nog beter keek, zag ik dat hij los zat en heb ik meteen contact gezocht met de gemeente. Het besluit om geen enkel risico te nemen en de zaal te sluiten, was snel genomen. Ik loop er zelf met een grote boog omheen."

Reparatie kost tijd

Omdat het om een flinke hoogte gaat, zo'n 12 meter, moet er een hoogwerker aan te pas komen om het plafond te repareren. Volgens Jacqueline zal het zeker tot maandag, zo niet langer, duren voordat er weer gesport kan worden. "Eerlijk gezegd verwacht ik dat de zaal zeker tot en met dinsdag dicht zal zijn. Alleen al het uitvogelen wat voor hoogwerker we nodig hebben, kost veel tijd. En we gaan uiteraard niet alleen deze plaat repareren, maar het hele plafond controleren."

Geen goed nieuws dus voor badmintonclub Scarabee, handbalvereniging Apollo en voetbalvereniging SBC die komend weekend hun competitiewedstrijden in De Landing zouden spelen. "Ik heb ze allemaal gebeld en het is voorlopig opgelost. Apollo wijkt uit naar De Bongerd in Breugel en Scarabee en SBC verzetten de wedstrijden naar een ander moment."

Wel of geen schoolgym?

Mocht het plafond na het weekend niet zijn gerepareerd, dan heeft dit ook consequenties voor een aantal scholen. "Die gaan we vandaag allemaal bellen. We geven de zaal pas weer vrij als alles 100 procent veilig is."