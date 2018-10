PSV'ers Bergwijn, Dumfries en Rosario debuteren bij Oranje, ook Ossenaar Groeneveld opgeroepen

Arnaut 'Danjuma' Groeneveld in het shirt van Jong Oranje (foto: VI Images).

EINDHOVEN - Bondscoach Ronald Koeman heeft vier debutanten opgenomen in de selectie van het Nederlands elftal. Arnaut Groeneveld uit Oss van Club Brugge heeft voor het eerst een uitnodiging gekregen, net als de PSV'ers Steven Bergwijn, Denzel Dumfries en Pablo Rosario.

Koeman heeft in totaal 25 spelers opgenomen in zijn selectie voor de wedstrijden tegen Duitsland en België.

Brabantse spelers

Naast de uit Oss afkomstige Groeneveld zijn er met Patrick van Aanholt (Den Bosch) en Virgil van Dijk (Breda) nog twee Brabantse spelers in de selectie van Oranje.

Met Bergwijn, Dumfries en Rosario zijn er drie debutanten van PSV opgenomen in de selectie. Naast dat drietal hebben ook de in Eindhoven actieve Luuk de Jong en Jeroen Zoet een uitnodiging ontvangen.

Bergwijn werd bij de vorige interlands nog buiten de selectie gelaten. Ronald Koeman haalde de aanvaller toen niet bij de groep omdat Jong Oranje hem goed kon gebruiken voor belangrijke kwalificatiewedstrijden. Uiteindelijk haakte Bergwijn daar af vanwege een blessure.

De oproep voor Dumfries is opvallend te noemen. De rechtsback, afgelopen zomer overgenomen van sc Heerenveen, maakte geen deel uit van de voorselectie van Koeman.

Wedstrijden

Het Nederlands elftal speelt zaterdag 13 oktober in de Johan Cruijff Arena in de UEFA Nations League tegen Duitsland. Op dinsdag 16 oktober volgt in Brussel een vriendschappelijke wedstrijd tegen België.