Stoppen, uitstellen of alweer begonnen met roken ? Stoptober is vijf dagen onderweg

VELDHOVEN - De stoppers met roken die zich hebben laten inspireren door 'Stoptober' gaan hun eerste weekend in als ex-roker. Maar niet iedereen die afgelopen maandag vol goede moed is begonnen, heeft het volgehouden. Een deel rookt weer, anderen hebben de overstap gemaakt naar vervangers zoals de e-sigaret.

Dat merkt ook Paul Dillen uit Veldhoven. Hij heeft nog steeds een authentieke sigarenspeciaalzaak en ziet wel een iets ander gedrag van zijn klanten tijdens Stoptober.

Elektrisch roken

"De eerste dagen na 1 oktober is het ietsje rustiger maar dat trekt al snel weer aan. Er worden wat minder sigaretten verkocht maar daarentegen komen weer meer mensen langs voor het elektrisch roken."

In de tijd dat Dillen zijn sigarenspeciaalzaak heeft is er op zijn vakgebied veel veranderd. Het maatschappelijk draagvlak wordt steeds minder en hij moet aan steeds meer voorwaarden voldoen om zijn spullen nog te mogen verkopen.

Over vijf jaar geen sigaret meer te koop?

"Ik hoorde van een fabrikant dat hij denkt dat de sigaret over vijf jaar al niet meer op deze manier te koop is. Ook de rookfabrikanten komen met alternatieven om de toekomst meer rookvrij te maken en daar ga ik overtuigd in mee."



Niet roken is het best. Daar is iedereen, -ook Dillen-, het wel over eens. Maar voor de onverbetelijken zijn er dus vervangers als 'vapens en dampers' die het steeds meer van de sigaret en sigaar lijken te gaan winnen.