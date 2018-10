Loopteam Omroep Brabant voor Make-A-Wish klaar voor de start. Helpt u ons over de finish?

BREDA - Kosten, noch moeite, noch zweetdruppels zijn gespaard door het loopteam van Omroep Brabant om zondag deel te nemen aan de Singelloop Breda. Door mee te doen aan de 5 kilometer, 10 kilometer én de halve marathon rent het team zo veel mogelijk geld bij elkaar voor Make-A-Wish. Dit goede doel laat wensen van ernstig zieke kinderen in vervulling gaan, zodat ze even niet aan hun gezondheidsproblemen hoeven te denken.

"Als een kind kan geloven dat zijn wens uitkomt, dan kan hij of zij ook geloven dat het beter wordt." Het is de kern van waar Make-A-Wish om draait. Onderzoek toont aan dat het realiseren van een allerliefste wens jonge patiënten en hun omgeving weer hoop en kracht geeft, en blijvend impact heeft.

Bart op survival

Dankzij Make-A-Wish zag Bart uit Etten-Leur onlangs zijn droom uitkomen. Hij ging op survival-kamp in de bossen Austerlitz. In onderstaand filmpje ziet u hoe welkom deze afleiding voor hem was.

Voor kinderen als Bart rent Omroep Brabant zich zondag graag in het zweet, samen met drie Very Important Brabanders: Efteling-directeur Fons Jurgens, de directeur van Eindhoven Airport Joost Meijs en wethouder Rolph Dols van de gemeente Gilze en en Rijen. De jongste deelneemster van het team is Laura uit Breda. Zij heeft flink getraind om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor Make-A-Wish. Sponsor haar hier!





Elke euro welkom

Als u het loopteam van Omroep Brabant wil steunen dat kunt terecht op onze speciale actie-pagina. Van het team, of individueel bijvoorbeeld van Laura. Want elke euro voor Make-A-Wish is welkom.