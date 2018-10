Gemeente wil bomen kappen en eist politiepost om Albanezen te stoppen: 'Geen klein Calais hier'

De Albanezen bivakkeerden in een maisveld bij de parkeerplaats

ZEVENBERGSCHEN HOEK - Het bosgebied en maisveld rond parkeerplaats Streepland langs de A16 bij Zevenbergschen Hoek moet op zeer korte termijn met de grond gelijk gemaakt worden. En als ook dat niet genoeg is, moet er een permanente politiepost op de parkeerplaats komen. Burgemeester Jac Klijs trekt alles uit de kast om de Albanese inklimmers te verbannen. "Dit moet zo snel mogelijk de kop ingedrukt worden. Wij gaan hier niet de winter mee in", aldus Klijs tegen Omroep Brabant.

"Het droogt maar niet op. Ik had gehoopt dat als we er wat meer bovenop zouden zitten, deze inklimmers de moed zouden opgeven en het ergens anders zouden proberen. Tot op de dag van vandaag is dat niet het geval", aldus de burgemeester van de gemeente Moerdijk.

Schoonveegactie

Vrijdag vond er een grote schoonveegactie plaats rond parkeerplaats Streepland langs de A16 bij Zevenberschen Hoek. Het gebied staat bekend als plaats waar veel Albanezen in vrachtwagens klimmen om zo naar Engeland te reizen. Ze wachten hun kans af in een nabijgelegen maisveld. Dit jaar zijn er zijn er al meer dan tweehonderd meldingen binnengekomen over de 'inklimmers'.

De enorme rotzooi die de Albanezen achterlaten, is vrijdagochtend door de gemeente opgeruimd. Maandag wordt het maisveld gemaaid. Klijs: "Dat scheelt al een heel stuk. Vervolgens zul je zien dat de aandacht van de inklimmers dan verschuift naar het bosgebied. Daar staan allemaal wilgen en het is een redelijke plek om je een nacht of een dag verborgen te houden."

'Geen kansen meer'

Een kale vlakte geeft overzicht en moet de Albanezen ontmoedigen om nog naar parkeerplaats Streepland te komen. "Het moet duidelijk worden dat er hier geen kansen meer bestaan om in een oplegger te klimmen", aldus Klijs. Voor de winter moeten de inklimmers met hun zelfgemaakte tentjes weg zijn. Want, zo stelt de burgemeester, anders krijg je straks ook nog de vraag of je ze niet moet gaan faciliteren, omdat het allemaal onmenselijk is geworden.

De burgemeester heeft er alle vertrouwen in dat de maatregelen gaan werken. "Ik maak me nog geen zorgen. Het wordt hier geen Calais, maar het moet ook een keer ophouden."