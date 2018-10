Cabinepersoneel Ryanair eist openhouden basis Eindhoven, anders volgen er werkonderbrekingen

Ryanair dreigt met sluiting basis in Eindhoven

EINDHOVEN - Het cabinepersoneel van Ryanair eist dat de vliegmaatschappij de basis in Eindhoven openhoudt. Ryanair heeft tot zondagavond negen uur om het besluit de basis te sluiten terug te draaien. Doet Ryanair dat niet dan volgen er mogelijk werkonderbrekingen, dat meldt de vakbond FNV Luchtvaart.

Afgelopen maandag bracht de luchtvaartmaatschappij naar buiten dat het met ingang van 5 november de basis wil sluiten. Op de basis werk veertig piloten en 98 cabinemedewerkers voor Ryanair.

LEES OOK: Ryanair sluit vanaf november eigen basis op Eindhoven Airport

Vliegticket

Asmea Hajjiri van FNV Luchtvaart noemt het besluit van Ryanair om de basis in Eindhoven te sluiten ‘schandalig’. “Het bedrijf verwacht dat de werknemers binnen vier weken alles wat ze in Nederland hebben opgebouwd, oppakken en verhuizen naar een ander land. Hun leven wordt ontwricht en het enige wat Ryanair geeft is een ticket naar de nieuwe basis.” Door de sluiting van de basis heeft grote gevolgen voor de betrokken families die gedwongen worden om te verhuizen.

Piloten

De Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers uitte al eerder haar ongenoegen over de sluiting en eist dat het besluit voor vrijdagavond twaalf uur wordt teruggedraaid. De veertig piloten hebben zich hier bij aangesloten. Draait Ryanair het besluit niet terug, dan volgen er mogelijk acties.

Naast vliegbasis in Eindhoven wil Ryanair ook de luchthaven in Bremen sluiten.