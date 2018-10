Smullen! Brabantse worstenbroodjes met een Michelinsterretje

EINDHOVEN - Het idee om de sterrenkoks uit te dagen een variant te bedenken op het oer-Brabantse worstenbroodje komt van, hoe kan het ook anders, de Eindhovense Bart Houben. Want zeg je worstenbroodje, dan zeg je Bart Houben.

Zoals de huidige generatie kinderen opgroeit met een Iphone, zo is Bart groot geworden met de worstenbroodjes van zijn opa Willem. "Het recept voor de klassieke worstenbroodjes heeft mijn opa in 1935 bedacht. En aan dat recept is in al die jaren níets veranderd. Maar ik hou er wel van om te innoveren, om nieuwe dingen uit te proberen. Dus daarom bedenk ik varianten op het recept van dat oude, klassieke worstenbroodje."

Worstenbroodje met een Michelinsterretje

Zo heeft Bart al eerder het ' bokworstenbroodje' het 'sportenbroodje en het halal worstenbroodje ontwikkeld. En nu dan de worstenbroodjes naar recept van de Brabantse sterrenkoks Dick Middelweerd, Yri Wiesen, Soenil Bahadoer en Adrian Zarzo Habraken. "Ik heb ze gewoon gebeld en gevraagd of ze mee wilden doen. Ze waren meteen enthousiast. Kijk, culinair eten is niet voor iedereen binnen handbereik. Met deze 'culinaire worstenbroodjes' hoop ik die sterrenkwaliteit en de Michelinkeukens naar de mensen toe te brengen ."

Vijf soorten Mienekes

Je gaat vanzelf watertanden als je hoort welke varianten de koks hebben bedacht: een exotische vega variant, eentje met truffel en eekhoorntjesbrood, een pittig Spaans worstenbroodje en een worstenbroodje met een Oosterse twist. Samen met de klassieker van Bart zelf zitten de miniworstenbroodjes per 25 stuks verpakt in een 'sterrenbox'. "Wij noemen deze miniworstenbroodjes Mienekes, naar mijn oma. Van alle varianten zitten er vijf in de box, leuk om te uit te delen op je werk of bijvoorbeeld of tijdens de kerst."

De culinaire worstenbroodjes zijn vanaf nu te bestellen bij Houben Worstenbrood. Een sterrenbox met 25 Mienekes kost € 39,50.