'Op klompen lopen is gezond', dat blijkt op de Nationale Klompenbeurs

SINT OEDENRODE - In 'klompenstad' Sint Oedenrode is vrijdag de 91e editie van de Nationale Klompenbeurs gehouden. Een van de hoogtepunten is de uitreiking van de 'Zilveren Klomp' aan degene die de beste klomp afleverde. Die eer komt dit jaar Paul Nijhuis toe. "Ik heb een beetje extra geschuurd maar verder deed ik niets anders dan bij mijn andere klompen", lacht de winnaar.

De beurs werd voor het eerst georganiseerd in 1925. Afgezien van twee oorlogsjaren is hij daarna elk jaar georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van Klompenfabrikanten. Sinds 1930 wordt op dat evenement de zilveren klomp uitgereikt.

De prijs is in het leven geroepen door de machinale klompenmakers, vertelt voorzitter Luc van den Tillaart. "In 1930 heeft de vereniging van de gemeente Sint Oedenrode een zilveren klomp gekregen. Het dorp telde toen talloze klompenmakerijen." Dat de klompenmakers zich in de buurt van Sint Oedenrode vestigden, is geen toeval. "De populier was hier populair. Van dat hout werden klompen gemaakt." De leemgrond die op veel plekken in de Meijerij voorkomt is heel groeizaam voor deze bomen.

Klompen dragen is gezond

Mensen droegen ook veel verschillende klompen. Voor elke gelegenheid was wel een modieuze klomp bedacht. Van den Tillaart: "Mensen hadden klompen voor thuis, voor op het werk en er bestonden zelfs zondagsklompen. Om het nog maar niet te hebben over klompen voor bruiloften of geboortes." De verschillende kramen op de beurs laten de vrouwen, mannen en kindermode zien. Bovendien is klompen dragen gezond, zo blijkt uit dit onderstaande filmpje.

Concurrentie

In de jaren '20 werden er minder klompen verkocht, aangezien steeds meer mensen voor leren schoeisel kozen. Voor die tijd waren leren schoenen duur en alleen weggelegd voor de rijken. Ook de klompen uit België werden steeds goedkoper en daarmee interessanter voor Nederlanders.

Om de concurrentie het hoofd te bieden en de klomp weer hip te maken is de klompenbeurs in het leven geroepen. "Tot een aantal jaar geleden heeft die plaatsgevonden op de Markt. Nu wordt voor de beurs uitgeweken naar een kleinere locatie."

Perfecte klomp

De winnende klomp is effen en mooi bijgeschaafd. "De combinatie van maat, model en pasvorm is bijzonder aan mijn klomp", zegt winnaar Paul Nijhuis uit Beltrum. "Om erop te kunnen lopen werkt het heel nauw hoe je de maatvoeringen uitwerkt. Het hout is hard en buigt dus niet mee."

Nijhuis maakt machinaal de klompen. "Het afstellen van deze machines op het model dat je hebt gemaakt blijkt toch weer een vakmanschap op zich te zijn."

Echt Nederlands

Op de beurs zijn enkele kramen te zien van klompenmakers. Zij stellen hun waar uit en laten gepassioneerd zien hoe zij handmatig of machinaal werken. Hoewel de belangstelling voor het vak in de loop van de tijd afgenomen is, zegt dat volgens Van den Tillaart wel iets dat het er nog steeds mensen op de beurs afkomen. "Klompenmaken is nog een levend ambacht. En bovendien echt iets Nederlands. We zijn momenteel met Eindhoven Airport aan het kijken of we in Nederland aankomende toeristen iets 'klomperigs' kunnen geven."