Onbekend wit-grijze substantie gevonden in Valkenswaard, vermoedelijk is het drugsafval

VALKENSWAARD - In een bosgebied in de buurt van de Kluizerdijk is vrijdagochtend waarschijnlijk drugsafval gevonden. Het gaat om een onbekende wit-grijze substantie. "Wij vermoeden inderdaad dat het om drugsafval gaat", laat een woordvoerder van de politie weten.

Drugsafval wordt meestal geloosd in jerrycans of vaten. Dat is deze keer niet het geval. "Het gebeurt niet vaak dat het in een soort losse vorm gedumpt wordt", aldus de woordvoerder.

Een gebied van ongeveer dertig vierkante meter is vervuild. "Het afval is opgeruimd, nu moet de grond waar het lag nog worden afgegraven", zegt de politie. Of het inderdaad om een drugsafval gaat, wordt nu onderzocht. Pas over een paar weken wordt dan bekend om wat voor stof het gaat.