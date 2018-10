Vrouw in rechtszaak over 17 jaar lang misbruik: 'Wat jij hebt gedaan, is slecht en om te kotsen'

DEN BOSCH - De 26-jarige vrouw die zeventien jaar lang het slachtoffer was van André V. (76) deed vrijdag emotioneel haar verhaal bij de rechtbank in Den Bosch. De man misbruikte en verkrachtte haar jarenlang op een camping in Lierop. Ook moest ze toekijken hoe haar tweejarig nichtje werd misbruikt.

In de rechtszaal nam de vrouw het woord. Ze vertelde over de nachtmerries die haar al jaren teisteren. En dat ze zichzelf sneed, want dat was de enige controle op haar lichaam. Daarna richtte ze het woord aan de verdachte.

"Wat jij al die jaren met mij hebt gedaan, is slecht en om te kotsen. Niet alleen bij mij, maar ook bij anderen. Gelukkig voor hen waren de anderen nog te klein om het te beseffen. Bij mij begon het rond mijn achtste levensjaar en duurde het tot vorig jaar, toen jij werd opgepakt."



'Steeds zie ik dat je met je poten aan m'n nichtje zit'

"Al die jaren ben ik bijna dagelijks door jou misbruikt en verkracht. Ik heb zoveel moeten meemaken. Mijn ontwikkeling van meisje tot vrouw werd al stopgezet op de lagere school, alleen omdat jij jouw lusten moest botvieren. Jarenlang heb ik al nachtmerries en dan zie ik steeds opnieuw dat je met je poten aan m'n nichtje zit. Ook at ik niet, waardoor ik een eetstoornis ontwikkelde."

"Toen je wegliep, zei je nog dat je hoopte dat ik dood zou gaan. Ik was bijna zover. Had de afscheidsbrief al klaar liggen. Gelukkig is er iets tussen gekomen en sta jij nu voor de rechter. Ik zie nu in dat ik wel degelijk voor mezelf kan opkomen. Na zeventien jaar misbruik en ellende wil ik nu iets van mijn leven maken. Ik hoop dat jij de zwaarst mogelijke straf krijgt en nooit meer vrijkomt."

Soort opafiguur

De 76-jarige André V. stond voor de rechter voor het jarenlang misbruiken van twee meisjes op camping De Somerense Vennen in Lierop. V. stond op de camping bekend als een soort opa-figuur en organiseerde geregeld slaapfeestjes voor de kinderen.



Tegen V. werd vrijdag zeven jaar cel plus tbs met dwangverpleging geëist.