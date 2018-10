Twee overvallers beroven 65-jarige man in zijn huis en laten slachtoffer ontredderd achter

DEN BOSCH - Een 65-jarige bewoner aan de Maassingel in Den Bosch is vrijdagochtend op brutale wijze overvallen. In zijn eigen huis. Twee mannen zijn ervandoor gegaan met het geld van de man. De politie heeft het tweetal nog niet opgespoord.

De Bosschenaar was om tien uur alleen thuis toen de voordeurbel ging. Zodra de hij de deur openmaakte, drongen twee mannen binnen. Ze eisten geld van de bewoner. Hij heeft ze dit gegeven, waarna de mannen vertrokken. Om hoeveel geld het gaat, is niet duidelijk. "Er is geen geweld gebruikt en er is niemand gewond geraakt", aldus de politiewoordvoerder.

Niettemin is de man enorm geschrokken en ontdaan van de overval. De politie is op zoek naar de twee daders. Het signalement van de mannen:

- Tussen de 50 en 55 jaar

- Nederlands accent

- Een van de mannen droeg een bruin leren jas en is 1.85 lang

- De andere man is 1.80 lang met een smal postuur

De politie vraagt getuigen die iets hebben gezien op de Maassingel of Geulweg om zich te melden.