Doek definitief gevallen voor Festival Mundial in Tilburg: 'Verschrikkelijk voor de stad'

TILBURG - Het doek voor Festival Mundial in Tilburg is definitief gevallen. Dat meldt de organisatie van het festival vrijdag op haar website. Het festival verkeerde al enige tijd in financieel zwaar weer, onder meer vanwege een teruglopend aantal bezoekers.

De organisatie heeft de beslissing om te stoppen met het festival met 'pijn in het hart' genomen. “Het is gewoon verschrikkelijk. Voor het festival, voor de stad, voor de bezoekers", zegt directeur Patrick Kokx. "Het is een proces van jaren geweest. Toen bijvoorbeeld de subsidies wegvielen, moesten we een nieuwe richting kiezen. We zijn een andere weg ingeslagen. Dat is niet gelukt, dat kunnen we nu wel zeggen."

Het einde van het festival komt hard aan bij Kokx. "Het doet gewoon ontzettend veel pijn. Je werkt met een enthousiast team aan het festival. Je hoopt ieder jaar dat het een succes wordt en dan komt dit moment. Dan houdt het ineens op."

Gratis festival

Het festival begon ooit als gratis festival. Het multiculturele evenement werd in het voorjaar in de Tilburgse Spoorzone gehouden. De laatste editie trok veel minder bezoekers dan normaal. Dat had waarschijnlijk ook te maken met de hoge entreeprijs van 47,50 euro waar veel kritiek op kwam.

Liefhebbers van het festival die al een kaart hadden gekocht voor de editie van 2019, krijgen hun geld terug. Of het festival ooit nog een vervolg krijgt, weet Kokx nog niet. "Niemand weet wat de toekomst brengt. Maar zoals het er nu uitziet, is dit het einde van Festival Mundial."