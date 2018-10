Grote ravage op A16 bij Rijsbergen: een rijbaan dicht nadat drie voertuigen op elkaar botsen

RIJSBERGEN - Op de A16 richting Breda is vrijdagmiddag een grote ravage ontstaan na een ongeluk met meerdere voertuigen. Ter hoogte van Galder botsten rond kwart voor vier twee auto's en een bestelbusje op elkaar. Een van de twee personenwagens eindigde bovenop de andere auto.

Er zijn twee ambulances ter plaatse. Het is niet bekend hoe ernstig de verwondingen zijn van de betrokken personen.

De rechter rijbaan is dicht, het verkeer wordt omgeleid via de af- en oprit. Naar verwachting is de weg rond vijf uur weer vrij.