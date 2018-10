Explosie bij café en reeks brandstichtingen in Oss: twee verdachten opgepakt in Limburg

OSS - De politie heeft vrijdagochtend twee mannen opgepakt voor de explosie bij Café Zaal ’t Berghje aan de Berghemseweg in Oss. Ze worden daarnaast verdacht van een reeks gewelddadige incidenten in de omgeving van Eindhoven en Oss. Dat meldt de politie.

Het gaat om een 29-jarige man uit Arnhem en een 28-jarige Roemeen zonder vast woonadres. Ze zijn opgepakt op een vakantiepark in het Limburgse Belfeld. In het vakantiehuisje werden meerdere vuurwapens gevonden en een aanzienlijke hoeveelheid drugs. Ook vond de politie duizenden euro’s aan contant geld. Een 25-jarige Roemeense vrouw die in het huisje was, is ook aangehouden.



Explosie

Op woensdag 15 augustus werd Oss opgeschrikt door een enorme knal. Bij een café aan de Berghemseweg ging een zwaar explosief af. Niemand raakte gewond.



Meer branden

Het tweetal wordt ook verdacht van een reeks brandstichtingen. Op 20 februari werd een auto in brand gestoken voor een huis aan de Asterstraat. Enkele dagen later is opnieuw brand gesticht bij de voordeur van dit huis.



Ook in september volgt een reeks branden. Begin september wordt in Leende een auto in brand gestoken. Ook bij een huis aan de Aengelbertlaan is twee keer brand gesticht.



De politie is nog op zoek naar een vierde verdachte.