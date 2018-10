5 tips voor het weekend: met grote passen door Brabant

BRABANT - Zondag is een drukke dag in onze provincie. Zo stappen er reuzen door Goirle, zetten duizenden mensen het op een lopen in Breda en is het Brabant boven in Helmond. Maar ook op de andere dagen is zat te doen in Brabant. Deze evenementen mag je niet missen.

Open dag Dierengeneeskundig centrum in Oisterwijk (zondag)

Wat doen ze nou precies in een dierenkliniek? In Oisterwijk krijg je zondag antwoord op die vraag;. je kan daar dan een goed kijkje achter de schermen nemen. Diergeneeskundig centrum Oisterwijk houdt namelijk een open dag. Er zijn verschillende operaties te zien, er is een speurtocht en nog veel meer.

De open dag begint om 12.00 uur in het centrum aan de Molenbaan 7a in Oisterwijk. De toegang is gratis. Het handigste is om met de fiets of lopend te komen. Eer is plek om de auto te parkeren maar het aantal vakken is beperkt.

Reuzenoptocht in Goirle (zondag)

Zoals gezegd, stappen er zondag reuzen door Goirle. Ze trekken samen met verschillende muziekgroepen in een optocht door Goirle. De giganten komen uit Brabant, Limburg en België. De optocht begint rond 13.45 uur en trekt via de Bergstraat, Tilburgseweg, Dwarsstraat, Koudepad, Oude Kerkstraat, Thomas van Diessenstraat, Kloosterstraat, Dwarsstraat, Tilburgseweg naar het Kloosterplein. Als de optocht afgelopen is, kan je de reuzen van nog dichterbij bekijken. Ze komen dan namelijk op het Kloosterplein te staan.

Het centrum van Goirle is vanwege de optocht iets minder goed te bereiken met de auto. Je kan ook met de bus komen. Bijvoorbeeld buslijnen 2 en 132 brengen je vanaf station Tilburg naar de route van de optocht. Er worden duizenden mensen verwacht, dus vertrek op tijd als je een goed plekje wil hebben.

OktoberBest in Best (vrijdag, zaterdag en zondag)

Jetzt geht’s los! Of beter gezegd, Best geth’s los dit weekend. Drie dagenlang is het volop feest tijdens het Oktoberfest van Best. Er zijn optredens van onder andere: Die Powerhosen, de Alpenzusjes en de PartyfrieX! Vrijdag en zaterdag gaat het vanaf 18.00 uur los. Zondag is het familiedag en is het al vanaf 11.00 uur feest.

Een dagticket kost aan de kassa 15 euro. Je kan vooraf een kaartje kopen. Dan betaal je 10 euro voor een dagkaart en 20 euro voor een passe-partout. Ga je met een heel gezelschap dan is het ook mogelijk om een tafel te reserveren. OktoberBest is op het evenemententerrein aan de Spinnersstraat in Best. De auto kan je kwijt op het Raadhuisplein, bij winkelcentrum de Boterhoek en de parkeergarage van Archipel. Voor fietsen is er een onbewaakte fietsenstalling.

Singelloop in Breda (zondag)

Lekker sportief je weekend afsluiten, kan in Breda. Tijdens de Singelloop zijn er allerlei afstanden die je kan doen. Nog niet ingeschreven? Geen probleem, als je dit formulier meeneemt naar het stadskantoor op de Claudius Prinsenlaan kan je je zondagochtend nog inschrijven. Daar is trouwens ook de start van de verschillende afstanden. De finish is op de Grote Markt.

Maar je hoeft natuurlijk niet zelf te rennen. Je kan ook de hardlopers aanmoedigen. langs het parkoers is het een en al gezelligheid. Of je nou zelf loopt of komt kijken, het parkoers bereik je het beste met de fiets of te voet. De start ligt op een goede tien minuten lopen van het station. Je auto kan je op verschillende plekken rond de binnenstad parkeren. De organisatie heeft borden neergezet die je naar die plekken wijzen. De binnenstad kan je niet in met je auto, die is voor het evenement autovrij gemaakt.

Nagenieten van de Singelloop? Vanaf 18.46 uur hebben we bij Omroep Brabant een speciale uitzending rondom de Singelloop op TV. Die uitzending is iedere twee uur te zien. Dus om 18.46 uur, 20.46 uur, 22.46 uur etc.

Ons Brabant Festival in Helmond (zondag)

Het laatste evenement dit weekend dat je niet mag missen is het Ons Brabant Festival in Helmond. Al het moois dat Brabant te bieden heeft, komt aan bod. Of het nou om cultuur, geschiedenis, taal, gezelligheid of streekproducten gaat, het is er allemaal in Helmond deze zondag. Dit jaar is er vooral veel aandacht voor eten, want het thema is ‘food’.

Op verschillende plekken in de stad zijn kan er gesmikkeld worden. Bijzonder is het proeven van de OBFbonbon in de Cacaofabriek. Uitdaging is om te raden weke ingrediënten er in zitten. Hartige hapjes zijn er ook (bijvoorbeeld ’s werelds grootste mosselpan op het terrein van de Sligro.) Bij Zorgtuinder de Bundertjes is er o.a. een biomarkt en een speurtocht speciaal voor de kinderen.

De activiteiten van het Ons Brabant Festival beginnen vanaf 12.00 uur. De entree is gratis.

