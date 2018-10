Blije gezichten en tranen van geluk tijdens 'nationale verwendag' als wensen van ouderen uitkomen

NUENEN - Het was een langgekoesterde wens: een gezichtsbehandeling in een schoonheidssalon. Voor de 82-jarige Tilly van den Nieuwenhuyzen was dat sinds haar verhuizing naar een duurder appartement niet meer te betalen. Vrijdag ging haar wens toch in vervulling. Dankzij Nationale Ouderendag stapte zij na de gratis behandeling stralend als de enthousiast schijnende zon weer naar buiten. 'Dat ze van zo'n oud vel nog iets moois hebben kunnen maken.'

"Het voelt heerlijk," zegt ze terwijl schoonheidsspecialiste Iris Verspaget haar een maskertje geeft. "Alleen moet ik oppassen dat ik niet in slaap val." Ook Diny Maasakkers (74) mag zich laten behandelen in de schoonheidssalon. "Ik kan me niet herinneren wanneer ik voor de laatste keer zo verwend ben."

Diny stuurde een muzikale wens in voor haar man die in een verzorgingshuis zit. Maar toen mocht ze zelf ook nog een droom doorgeven. "Dit is een totale verrassing."

Voor Iris is het heel vanzelfsprekend om mee te werken aan de Nationale Ouderendag. " Ik vind het fijn om iets voor de medemens te kunnen doen. Het is een heel mooi initiatief waar ik graag aan meewerk." Tilly en Diny krijgen niet alleen een gezichtsbehandeling maar worden ook nog stijlvol opgemaakt. "Dan zijn ze meteen mooi voor de lunch die ze dadelijk nog krijgen."



'Nooit gedacht dat ze die rimpels eruit kregen'

Tilly moet hartelijk lachen als ze zichzelf uiteindelijk te zien krijgt. "Thuis maakten ze er al grappen over en kreeg ik te horen dat ze die rimpels er toch niet meer uit konden wrijven, maar ik vind het heel aardig gelukt."

Intussen werkt hovenier Ad van Rijsingen om de wens van Will van Buul (74) te vervullen. "Ik ben een echt buitenmens, als het even kan, zit ik buiten," zegt Willy. Maar ondanks dat heeft ze geen groene vingers en kan ze het fysiek ook niet meer aan om intensief te tuinieren. "Bovendien is de betegeling te krap en rij ik al snel met mijn scootmobiel over de geraniums heen."

'Het is mooi om zoiets voor elkaar te kunnen doen'

Ad van Rijsingen heeft een medewerker meegenomen om de bestrating aan te passen en het groenperkje te vervangen door nieuwe, frisse planten. "Toen ik hier de eerste keer op bezoek kwam om te kijken wat er moest gebeuren, zag ik die glimlach al. De blije gezichten, daar doen we het voor. Als we zoiets voor elkaar kunnen doen, is dat alleen maar mooi."

Will kan haar geluk niet op. "Ik had nog nooit gehoord van dit initiatief en eerlijk gezegd had ik ook niet gedacht dat ik mee zou kunnen doen. Ik was in de zevende hemel toen ik een telefoontje kreeg dat mijn droomwens werd vervuld." Heel blij is ze ermee. "Ik ben alleen en ik heb ook geen kinderen die ik zou kunnen vragen."