Eindhoven Airport blijft groeien, maar wel minder snel

EINDHOVEN - Ook volgend jaar blijft Eindhoven Airport groeien. Dat gaat bewust wel een stuk minder snel. Dat heeft de luchthaven vrijdagmiddag bekend gemaakt.

Het aantal vliegbewegingen gaat in 2019 omhoog naar 41.000. Dat is vijf procent meer dan dit jaar. De luchthaven mocht tien procent groeien. Toch wordt daar niet voor gekozen. "Groei is geen doel op zich", vertelt directeur Joost Meijs.

Verzet

De groei van Eindhoven Airport leidt geregeld tot verzet bij omwonenden. "Dit is een handreiking naar de omgeving. We willen een goed en open gesprek met alle partijen", vervolgt de directeur. "We geven met de beslissing van groeimatiging een duidelijk signaal af dat we dit proces alle kansen en ruimte geven.”

6,2 miljoen passagiers

Over heel 2018 verwacht de luchthaven een groei van tien procent. Dat komt neer op 6,2 miljoen passagiers. Vorig jaar verwelkomde de luchthaven nog 5,7 miljoen passagiers. De drukste dag ooit was 9 september 2018 met 22.718 passagiers.

De luchthaven mag maximaal groeien tot 43.000 bewegingen. Pas in 2020 wordt dit bereikt.