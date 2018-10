Bergwijn, Rosario en Dumfries kunnen PSV dichter bij een jubileum in Oranje brengen

EINDHOVEN - PSV'ers Steven Bergwijn, Denzel Dumfries en Pablo Rosario maken voor het eerst deel uit van de selectie van het Nederlands elftal. Als de drie spelers daadwerkelijk hun debuut maken, brengen ze hun Eindhovense club weer wat dichter bij een jubileum in Oranje.

Tot nu toe kwamen 95 verschillende spelers van PSV uit voor het Nederlands elftal, met Willy van de Kerkhof als meest ervaren international. De Helmonder kwam in de periode 1974-1985 tot 63 interlands, waaronder de verloren WK-finale van 1978 (3-1 tegen Argentinië).

Bergwijn, Rosario en Dumfries kunnen dat aantal de komende week naar 98 tillen als ze speelminuten krijgen in de interlands tegen Duitsland (13 oktober) en België (16 oktober). In de historie van Oranje kwamen alleen spelers van Ajax (127) en Feyenoord (104) vaker in actie namens Nederland.

Ramselaar laatste PSV-debutant

Bart Ramselaar was op 9 november 2016 de laatste PSV'er die debuteerde in Oranje. De middenvelder deed dat in de oefeninterland tegen België (1-1), waar hij één minuut voor tijd in het veld kwam voor Georginio Wijnaldum.

In diezelfde wedstrijd maakte ook verdediger Joshua Brenet voor het eerst zijn opwachting in Oranje: hij kwam direct na rust in het veld voor Davy Klaassen.

Primeur voor Jan Hassink

Voor de allereerste PSV-debutant in Oranje moeten we heel ver terug. Die eer viel Jan Hassink te beurt. Op 18 april 1926 debuteerde hij in Düsseldorf met een 4-2 nederlaag tegen Duitsland.

Hassink, ook de eerste speler die overstapte van Ajax naar PSV, beleefde maar een kortstondige carrière. Na twee interlands en twee seizoenen in Eindhovense dienst overleed hij op 26 juli 1927 na een fataal ongeval met zijn motor. Hij werd slechts 25 jaar.

Willems en Wijnaldum bijzondere debutanten

Verdediger Jetro Willems was op 26 mei 2012 de laatste PSV'er die als basisspeler debuteerde in Oranje. De laatste scorende PSV-debutant was Georginio Wijnaldum in de monsterzege tegen San Marino van 2 september 2011.

De laatste tien PSV-debutanten

• Jeremain Lens: 11 augustus 2010 (Oekraïne-Nederland, 1-1)

• Erik Pieters: 11 augustus 2010 (Oekraïne-Nederland, 1-1)

• Georginio Wijnaldum: 2 september 2011 (Nederland-San Marino, 11-0)

• Jetro Willems: 26 mei 2012 (Nederland-Bulgarije, 1-2)

• Memphis Depay: 15 oktober 2013 (Turkije-Nederland, 0-2)

• Karim Rekik: 5 maart 2014 (Frankrijk-Nederland, 2-0)

• Jeroen Zoet: 10 oktober 2015 (Kazachstan-Nederland, 1-2)

• Jorrit Hendrix: 1 september 2016 (Nederland-Griekenland, 1-2)

• Joshua Brenet: 9 november 2016 (Nederland-België, 1-1)

• Bart Ramselaar: 9 november 2016 (Nederland-België, 1-1)