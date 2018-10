Motorrijdster overleden bij botsing met auto in Wintelre

WINTELRE - Een vrouw is vrijdag kort na vijf uur om het leven gekomen bij een ongeluk met haar motor op de Biemeren in Wintelre. Op de motor zaten twee personen. De andere vrouw, die achterop zat, raakte zwaargewond. Het zou gaan om een moeder en een dochter, maar dit wil de politie niet bevestigen.

De motor kwam in botsing met een auto. Het voorwiel van de motor kwam daarbij vast te zitten in de grill van de auto. Vermoedelijk is de motorrijdster, die vanuit de richting Veldhoven kwam, uit de bocht gevlogen. De bestuurster van de auto bleef ongedeerd.





Een forensisch onderzoeksteam is op de plek van het ongeluk om de toedracht van het ongeluk te onderzoeken.



Het zwaargewonde slachtoffer is naar het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven vervoerd. Meerdere ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse.