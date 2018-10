Motorrijder overleden bij aanrijding met graafmachine

HELVOIRT - Op de Guldenberg in Helvoirt is een ernstig ongeluk gebeurd tussen een motorrijder en een graafmachine. De motorrijder is hierbij overleden.

De motorrijder kwam rond 16:30 in botsing met de graafmachine en overleed volgens de politie ter plaatse. Er wordt door verkeersongevallendeskundigen onderzocht wat er precies is gebeurd.

Tweede ongeluk

Het is het tweede dodelijke ongeval met een motorrijder in korte tijd. Rond 17:00 kwam een vrouw om het leven bij een motorongeluk in Wintelre, een een vrouw die achterop zat raakte hierbij zwaargewond.