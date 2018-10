Primeur! Kiki Bertens voor het eerst bij de beste tien tennisters van de wereld

BREDA - Kiki Bertens zal maandag in de nieuwste editie van de wereldranglijst voor tennissters op de tiende plaats staan. Dat is de hoogste klassering ooit voor de 26-jarige Bredase.

Bertens kent een uitstekend 2018. Ze begon als nummer 31 van de wereld aan het tennisjaar. Tien maanden later vindt ze zichzelf terug bij de beste tien tennissters ter wereld.

Op de Australian Open, Roland Garros en de US Open bereikte Bertens de derde ronde. Op het gras van Wimbledon haalde de Bertens zelfs de kwartfinale. Ze won daarnaast drie WTA-toernooien in 2018 (Cincinnati, Charleston en Seoul).









Gestaag geklommen

In mei haalde ze al haar hoogste notering ooit (vijftiende) en daarna klom ze gestaag omhoog. Bij de China Open in Peking, waar veel punten te verdelen zijn en Bertens vorig jaar bij haar debuut in de eerste ronde strandde, kon de laatste stap worden gezet.

Na het halen van de derde ronde (waarin ze verloor) stond ze virtueel al tiende en konden alleen de Franþaise Caroline Garcia (die haar titel verdedigde in Peking) en Sabalenka haar inhalen bij winst van het Chinese hardcourttoernooi.

Beide speelsters werden vrijdag echter nog vóór de halve finales uitgeschakeld en vormden dus geen bedreiging meer voor Bertens.

In spoor van Schultz, Stöve en Bouman

Bertens is nu de vierde Nederlandse tennisster die ooit in de top tien heeft gestaan. Brenda Schultz, Betty Stöve en Kea Bouman gingen haar voor.

Schultz bereikte haar hoogste notering (negende) in 1996. Stöve is nog steeds de hoogst gerangschikte Nederlandse tennisster met haar vijfde plaats in 1977. Officieel is Bertens zelfs de derde Nederlandse in de top tien. De Women's Tennis Association (WTA) houdt namelijk pas sinds 1975 de officiële ranking bij.

Bouman, de enige Nederlandse vrouw die een grandslamtoernooi (Roland Garros, 1927) won, stond in 1928 achtste op de officieuze wereldranglijst.