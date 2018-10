Live: volg hier de duels van de zes Brabantse clubs in de Keuken Kampioen Divisie

De achtste speelronde in de Keuken Kampioen Divisie.

EINDHOVEN - Vrijdagavond komen alle zes Brabantse clubs in actie tijdens de achtste speelronde van de Keuken Kampioen Divisie. In dit liveblog lees je de belangrijkste momenten uit de wedstrijden die om acht uur zijn begonnen.

TUSSENSTANDEN:

FC Eindhoven - FC Twente 0-0

FC Volendam - RKC Waalwijk 1-0

Cas Peters opent de score in de zesde minuut, nadat de RKC-defensie de bal bij een corner slapjes verwerkt: 1-0. Dertien minuten later si de tweede Limburgse goal een feit:

Jong AZ - Helmond Sport 0-0

MVV Maastricht - FC Den Bosch 0-0

TOP Oss - Jong FC Utrecht 1-0

Huseyin Dogan zet de thuisploeg na negentien minuten op voorsprong met zijn zesde doelpunt van dit seizoen: 1-0.

Roda JC Kerkrade - Jong PSV 2-0

In de negende minuut is het Mario Engels die vanaf de strafschopstip raak schiet: 1-0. PSV'er Lenner Daneels, die de strafschop veroorzaakte, maakt het niet meer vanaf het veld mee: hij is met rood van het veld gestuurd.



Statistieken en opstellingen:

• TOP Oss won slechts twee van zijn laatste negen thuisduels in de Eerste Divisie, tegen RKC Waalwijk (3-1) en Jong PSV (4-1).

• Jong PSV is bezig aan een zwakke reeks in de Keuken Kampioen Divisie. De Eindhovenaren bleven in vijf van hun laatste zes wedstrijden zonder winst (twee gelijke spelen, drie nederlagen). Alleen van FC Volendam werd gewonnen (1-0).

• FC Eindhoven staat voor het eerst sinds het seizoen 1983/84 weer in competitieverband tegenover FC Twente. Destijds verloren de Blauw-Witten beide duels met de Tukkers: 1-3 thuis en 7-1 in Enschede.









• RKC won maar twee van zijn laatste twaalf competitieduels met FC Volendam. De overige tien duels mondden uit in vier gelijke spelen en zes nederlagen.

• FC Den Bosch verloor zijn laatste vier uitduels met MVV en kwam daarbij zelfs niet tot scoren (3-0, 1-0, 3-0 en 3-0).

• Helmond Sport hoopt tegen Jong AZ een einde te maken aan een reeks van veertien competitieduels op rij zonder overwinning (vijf gelijke spelen, negen nederlagen).