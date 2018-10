De kickflip en ollie vliegen in het rond als toppers hun trucs showen in Skatepark Pier15 [VIDEO]

BREDA - De kickflip, een ollie of een hardflip. Een paar trucs die voor elke skateboarder bekend in de oren klinken. Dit soort trucs vliegen je rond de oren in Skatepark Pier15 in Breda. Daar is dit weekend de World Cup Skateboarden.

De World Cup Skateboarden is het grootste skateboard-evenement van het jaar in Nederland. Bij Pier15 in Breda blinken ze van trots dat ze het mogen organiseren. Rinse Staal: "Je hebt een stuk of tien edities per jaar over heel de wereld en we zijn supertrots dat we deze naar Nederland hebben kunnen halen." Vorig jaar organiseerden ze in Pier15 voor het eerst het Nederlands Kampioenschap en daarmee zette het Skatepark zich op de kaart.

De World Cup is een belangrijke wedstrijd omdat de skateboarders punten kunnen verdienen. Die punten zijn weer goed voor het Wereldkampioenschap in Rio in februari en voor de Olympische Spelen in 2020. Komende zaterdag zijn er kwalificaties en dan zijn er zondag de halve en hele finales. Dan zal duidelijk worden wie die belangrijke puntjes binnenhaalt.