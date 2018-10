Even klikken en gassen maar: ook je rijbewijs verleng je straks vanuit je luie stoel

EINDHOVEN/DEN BOSCH - Binnenkort kun je je rijbewijs ook online verlengen. De gemeenten Eindhoven en Den Bosch starten met een proef.

De proef geldt alleen voor het verlengen van een rijbewijs. Bij diefstal en verlies moet je gewoon naar het gemeentehuis komen. Ook als je voor het eerst je 'papiertje' hebt gehaald, moet je nog gewoon langskomen.



Niet door de brievenbus

Wie verwacht dat het roze plastic kaartje op de deurmat valt, kom bedrogen uit. Je moet het nog wel gewoon komen ophalen.

Het online verlengen is een landelijke proef van het ministerie. In totaal doen vijftien gemeenten mee. Eindhoven start op maandag 8 oktober. De startdatum van Den Bosch is onbekend.