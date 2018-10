Hij zei ja! Arjen Robben accepteert uitdaging autistische Bernd

UDEN - Het duurde een paar dagen, maar nu is het zover. Arjen Robben heeft de uitdaging van de autistische Bernd Derksen (29) uit Uden geaccepteerd. Robben: "Maak je borst maar nat, we zien elkaar snel op het veld."

Afgelopen dinsdag daagde Bernd de voetballer in een videoboodschap uit voor een ultiem duel. "Ben je klaar voor een één-op-één-duel? Ik zal er zijn!", riep hij zelfverzekerd in een videoboodschap.

Bekijk de videoboodschap van Bernd en lees verder.

'Van elkaar leren'

"Ik ga zeker de uitdaging met je aan", vertelt Robben in een videoboodschap. Hij voegt er wel iets aan toe. "Niet om te winnen, maar om elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren."

"Mijn telefoon stond roodgloeiend. Ik had helemaal niet verwacht dat hij zou reageren!", vertelt Bernd enthousiast. "Ik kan hem nog wel wat leren over keepen." De datum van het duel is nog niet geprikt.

Bekijk de videoboodschap van Robben en lees verder.



Verstandelijke beperking

Bernd deed de oproep niet zomaar. Het is onderdeel van een campagne van Special Olympics, een organisatie die sportwedstrijden en -trainingen organiseert voor mensen met een verstandelijke beperking.

In totaal zijn veertien bekende sporters uitgedaagd, onder wie schaatsster Ireen Wüst uit Goirle en turner Epke Zonderland.