Brabant is een beeldbepalend festival armer, Mundial stopt na dertig jaar

Enthousiast publiek op Festival Mundial in 2014. (foto: Karin Kamp)

TILBURG - "Met pijn in ons hart moeten we meedelen dat Festival Mundial ophoudt te bestaan", het zijn woorden die je geen enkele festivalbestuurder gunt. Maar het zijn deze woorden die vrijdag een einde hebben gemaakt aan dertig jaar geschiedenis van een van Brabants meest iconische festivals: Mundial.

Festival Mundial vierde zijn eerste editie precies dertig jaar geleden in 1988, toen nog als 'Derde Wereldfestival'. Het doel was in de eerste jaren vooral om draagvlak te creëren voor ontwikkelingssamenwerking. Maar al snel kregen muziek en podiumkunsten een grote rol. Daarmee groeide het aantal bezoekers ook gestaag.

Met de groei van het festival kwamen er ook steeds meer en beroemdere popartiesten naar Mundial. Zo stonden grote namen als Moby, Caro Emerald en N.E.R.D op de podia. In 2013 verhuisde het festival na ruim twintig jaar van het Leijpark naar de Tilburgse Spoorzone.

Steeds duurder

Met de ontwikkeling van het festival veranderde ook de opzet. Mundial begon als gratis festival. Later werd de toegang vijf gulden. Maar vooral de laatste jaren stegen de ticketprijzen flink. Dit jaar kostte een kaartje 47,50 euro, een bedrag dat volgens critici veel te hoog was.

Lees verder onder de video.

Een van de redenen van de snel oplopende toegangsprijzen was vermoedelijk de financiële situatie van het festival. Hoewel de bezoekers aanvankelijk bleven komen, verkeerde Mundial al sinds 2012 in financieel zwaar weer. Dat jaar werd een belangrijke subsidie door de provincie stopgezet. De toenmalige directeur Jan Drissen waarschuwde dat het de nekslag voor het festival zou kunnen betekenen. Die uitspraak leek aanvankelijk nog overtrokken.

Slecht jaar

Maar dit jaar bleek toch dat het festival niet kon overleven. Zowel qua bezoekers als financieel was 2018 een slecht jaar. Zo slecht dat Tilburg en Brabant nu door moeten zonder een van haar meest beeldbepalende festivals.

Natuurlijk was Omroep Brabant vrijwel elk jaar te vinden om verslag te doen van Festival Mundial. We maakten een kleine selectie.