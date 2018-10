Auto uitgebrand in Tilburg terwijl de eigenaar in Chinees restaurant zit te eten

TILBURG - Op de Heinsiusstraat in Tilburg is vrijdagavond een auto in brand gevlogen. De schade aan het voertuig is groot.

De brand ontstond rond kwart over acht. De eigenaar van het voertuig zat te eten bij een Chinees restaurant aan het Burgemeester van de Mortelplein.

Een omstander zou iemand bij het voertuig hebben zien wegrennen. De brand is inmiddels geblust. De politie doet onderzoek.