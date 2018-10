'We hebben geluk gehad', kroegbaas Oss denkt nog iedere dag aan zware explosie

Grote gaten in de vensterbank en in de muur doen nog denken aan de zware explosie.

OSS - De grote gaten in de vensterbank buiten doen nog denken aan de knal in augustus. Toen ging er bij Café Zaal 't Berghje in Oss een zwaar explosief af. Twee verdachten zijn vrijdagochtend opgepakt. Voor kroegbaas Antoine van Bergh staat het moment nog in z'n geheugen gegrift. "Ik denk er bijna iedere dag aan."

"Ik kreeg vandaag tekst en uitleg en dan ben je zeker wel blij dat er twee verdachten zijn aangehouden", vertelt Antoine van Bergh, zittend aan een van de tafels in zijn café in Oss.

"Dan blijft nog steeds de vraag over het wie en waarom. Het zijn nog niet eens mensen uit Oss. Dan zit je nog steeds in onzekerheid over het waarom, dat ze nou net bij ons café zijn uitgekomen."

'In lijkenzakken naar buiten'

Antoine kan het zich nog goed herinneren. In de nacht van dinsdag 14 op woensdag 15 augustus ging er zo rond een uur 's nachts een zwaar explosief af bij de kroeg aan de Berghemseweg. "Ja, daar denk je zeker nog vaak aan", zegt de caféhouder.

"Het was niet niks. Achteraf gezien, wat er dan allemaal uitgelegd en verteld wordt, dan heb je toch wel echt geluk gehad. Als de rolluiken niet dicht waren geweest, was het heel anders afgelopen. Dan was je waarschijnlijk in twee lijkenzakken naar buiten gegaan."

'Niet bij pakken neerzitten'

Harde geluiden en fietsers die voorbij komen, doen Antoine nog dikwijls terugdenken aan dat moment in augustus. Toch gaat hij en zijn familie gewoon door met het werk in het café. "Je kunt niet bij de pakken neer gaan zitten."

"We betekenen heel veel in Oss voor verenigingen en stichtingen. Mensen hebben hun hobby. Daar kunnen wij gelukkig bijspringen met onze locatie en daar zijn we heel blij mee. Dat moet gewoon door blijven gaan."

