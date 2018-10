Oranje Leeuwinnen heersen in sfeervol Breda en verslaan Denemarken (2-0)

BREDA - De Oranje Leeuwinnen hebben een goede stap gezet richting het WK in Frankrijk volgend jaar. In een sfeervol Breda werd Denemarken in de eerste play-off wedstrijd met 2-0 naar huis gestuurd. Dinsdag is de return.

Het Rat Verlegh Stadion in Breda is deze eerste vrijdagavond van oktober uitverkocht. De Oranje Leeuwinnen spelen hun eerste van de twee play-off wedstrijden tegen Denemarken thuis. ‘Holland, Holland’, klinkt het uit vele, voornamelijk jonge keeltjes. Natuurlijk voeren meisjes hier de boventoon.

Klappers en drumbandje

Op elke stoel ligt een klapper klaar, een drumbandje zorgt voor een carnavaleske sfeer. Geen gevloek, geen getier maar louter positief supporteren. De NAC-supporter, die normaal de tribunes bevolkt, zou er spontaan hevige jeuk van krijgen. Maar dit is vrouwenvoetbal, de sfeer is anders. Niets van te zeggen, want wat zijn de Oranje Leeuwinnen immens populair.

Gegil en gejuich

Dan in de 13e minuut, net nadat de wave door het stadion golfde, opgewonden gegil. Denemarken ontsnapt, want Jackie Groenen schiet namens het Nederlands elftal op de lat.





Maar de duizenden fans kunnen vijf minuten later toch juichen. Het sterkere Oranje komt op een 1-0 voorsprong, Lineth Beerensteyn, die de niet fitte spits Miedema vervangt, kopt een voorzet van rechts binnen.

2-0 vlak voor rust

In de 42e minuut wordt het ook nog eens 2-0, een goal van Shanice van de Sanden. De klappers worden dan ook terecht stuk geslagen op de handen als de regerend Europees kampioen de kleedkamer opzoekt voor de rust.

Thee- en plaspauze

Na de theepauze gaat het Nederlands elftal meteen door met aanvallen. Al zit nog niet iedereen weer op zijn of met name haar plek. Bij de plaspauze in de rust is de rij bij de dames drie keer zo lang als die bij de heren.





Belangrijke zege

Terwijl het toeteren en klapperen vrolijk verder gaat, proberen de Deense meiden het initiatief te over te nemen. Dat lukt ze nauwelijks en Oranje pakt de eerste, belangrijke zege in de tweeluik op weg naar het WK. Het Oranje-legioen in Breda staat op de banken.

Middenvelder Daniëlle van de Donk is tevreden. "We hebben gewonnen en de nul gehouden, maar we moeten nog een wedstrijd. "

'We moeten heel scherp zijn'

Dinsdag mag de Nederlandse ploeg naar Denemarken voor de return. Als dat goed afloopt, wacht in november de finale tegen België of Zwitserland. "Dit mogen we niet meer weggeven als we door willen", zegt verdediger Kika van Es uit Oirschot. "Dus we zullen er alles aan doen om de volgende wedstrijd over de streep te trekken. We moeten dinsdag heel scherp daarna zien we wel weer verder."